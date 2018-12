Nach Sicherheitsvorfall im Airport Hannover: Polizei klärt Identität des Pkw-Fahrers

Den Polizisten zufolge handelt es bei dem Festgenommenen um einen 21-Jährigen, der aus Polen stammt. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an. Ein durchgeführter Drogenschnelltest soll erste Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergeben haben. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Laut Medienberichten hat der Mann bereits in der Vergangenheit gegen das Betäubungsmittelgesetz vestoßen, sei anderweitig aber nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund liegen aktuell nicht vor, so die Beamten.

Zu dem Sicherheitsvorfall war es am Samstagnachmittag gekommen. Der Autofahrer gelangte mit einem BMW durch ein zuvor verschlossenes Tor auf das Gelände des Flughafens Hannover-Langenhagen. Auf dem Vorfeld wurde er von Polizeibeamten überwältigt und festgenommen.