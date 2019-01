Uno-Untersuchung: Deutsche eifrigste Steuerzahler

Laut einer Untersuchung der Vereinten Nationen ist die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, nirgends so hoch wie in Deutschland. Während deutsche Bürger die höchsten Werte bei der Akzeptanz von staatlichen Steuern erreichen, sind diese auf dem Balkan am geringsten. Insgesamt wurde die Einstellung der Menschen zu Steuern in 141 Ländern untersucht.