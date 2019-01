DKS nehmen IS-Kämpfer fest – zwei offenbar russische Staatsbürger

Der Pressemitteilung der DKS zufolge war am 9. Januar eine aus vier Terroristen bestehende Gruppe festgenommen worden. Zwei von ihnen sollen die russische, einer die afghanische und einer die türkische Staatsangehörigkeit haben.

Angeblich heißen die Kämpfer Omro Ozon Oghlo (türkisch), Abdul- Raquf Torany (afghanisch), Muhammad Jawad Khan und Osmat Atayef (russisch).

„Die erwähnten Männer wurden auf besondere Weise eingesetzt, um Terroranschläge in Rakka durchzuführen und Terrorzellen innerhalb der Stadt zu organisieren“, lautete die Pressemitteilung.

Seit September 2018 führen die Demokratischen Kräfte Syriens eine Operation gegen den „Islamischen Staat“ in der letzten Terroristen-Hochburg der Stadt Chadschin.

Die US-geführte internationale Koalition fliegt regelmäßig Luftangriffe auf die Stadt sowie die umliegenden Dörfer in der Provinz Deir ez-Zor unter dem Vorwand, den DKS zu helfen.

Syrische Medien hatten mehrfach Opfer unter den Zivilisten sowie den Einsatz weißen Phosphors durch die internationale US-geführte Koalition bei ihren Luftangriffen gemeldet.

Die USA und ihre Verbündeten führten seit 2014 eine Operation in Syrien und im Irak gegen Terroristen. Dabei agierten sie ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus in Syrien.

US-Präsident Donald Trump hatte am 19. Dezember den sofortigen Beginn des Rückzugs der 2000 US-Soldaten aus Syrien verkündet.

*„Islamischer Staat“, auch Daesh – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung