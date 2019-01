„Größte Razzia gegen Clan-Kriminalität in der NRW-Geschichte”: 1300 Beamte im Einsatz

Im Ruhrgebiet ist es am späten Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Mehr als 1300 Beamte durchsuchten Shisha-Bars, Wettbüros, Cafés und Teestuben, teilte das nordrhein-westfälische Innenministerium mit.

Die Polizei ist gegen kriminelle Großfamilien vorgegangen. Nach Angaben der Polizei wurde in Essen eine Person festgenommen. Es gehe um Verdacht der Geldwäsche, Steuerhinterzihung und Schwarzarbeit, hieß es.

Auftakt zur größten Razzia gegen Clan-Kriminalität in der NRW-Geschichte: Innenminister @hreul machte sich zu Einsatzbeginn selbst ein Bild von den Maßnahmen in der Ruhr-Metropole #Bochum. Insgesamt sind heute Nacht im gesamten Ruhrgebiet rund 1.300 Polizisten im Einsatz. pic.twitter.com/jqKei5Tl9W — Innenministerium NRW (@IM_NRW) January 12, 2019

In mehreren Städten des Gebiets, u​nter anderem in Dortmund, Essen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, durchsuchten Polizisten Bars, Wettbüros, Cafés, Diskotheken und Spielautomaten-Stuben.

​Die Polizei werde unter anderem von Zoll und Finanzbehörden unterstützt, „damit alle rechtlichen Mittel gegen die kriminellen Clans ausgeschöpft werden“, zitiert das Portal welt.de eine Ministersprecherin. Zudem gebe es Verkehrskontrollen. „Die Bekämpfung der Organisierten sowie der Banden- und Clankriminalität ist ein strategischer Schwerpunkt“ der Polizei in NRW, hieß es weiter.

Zum Abschluss der Razzia gegen #Clankriminalität im #Ruhrgebiet war @hreul in #Essen bei der Durchsuchung einer Diskothek dabei. „Diese Nacht hat eine klare Botschaft: Bei uns gilt nicht das Gesetz der Familie, sondern das Gesetz des Staates“, so der Minister. pic.twitter.com/2HQX043tYC — Innenministerium NRW (@IM_NRW) January 13, 2019

​„Wir verfolgen konsequent Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die von einzelnen Mitgliedern der „Familienclans“ begangen werden“, so die Essener Polizei via Twitter. Die Polizei gehe gegen einzelne Mitglieder vor, die innerhalb von „Familienclans” in kriminellen Clanstruktueren leben, hieß es. Straftätern werde verdeutlicht, dass das Gewaltmonopol beim Staat und seiner Polizei liege.

Behörden arbeiten eng zusammen. Wir gehen gegen einzelne Mitglieder, die innerhalb von „Familienclans“ in kriminellen Clanstrukturen leben, vor.#Rüttenscheid: In einem Restaurant wurden Verstöße gegen das Jugendschutz- & Nichtraucherschutzgesetzt festgestellt. #NullToleranz pic.twitter.com/YvyctGRcrl — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) January 12, 2019​

Straftätern wird nachhaltig verdeutlicht, dass das Gewaltmonopol ausschließlich beim Staat und seiner Polizei liegt. #NullToleranz pic.twitter.com/K0Cl3OvD6g — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) January 13, 2019

​„Die heutige Razzia liegt voll auf unserer Nulltolleranz-Linie. Diese verfolgen wir sehr konsequent und sehr kontinuierlich. Die kriminellen Clanmitglieder sollen merken, wir lassen sie nicht in Ruhe – zu keiner Zeit und an keinem Ort“, zitiert den NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, äußert sich zum Einsatzgeschehen dieser Nacht. #NullToleranz #Essen #Mülheim pic.twitter.com/TlWBY0gwaI — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) January 13, 2019​

Herr Reul macht sich persönlich ein Bild von der Situation in #Essen. Die Einsatzmaßnahmen dauern weiter in beiden Stadtgebieten an. #NullToleranz #Mülheim pic.twitter.com/9dmjYpF0MT — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) January 13, 2019

