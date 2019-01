Angeblich entführte Mutter von Esterhazy-Chef aufgetaucht

Im österreichischen Burgenland soll die 87-jährige Mutter des Direktors der Esterhazy-Stiftungsgruppe Stefan Ottrubay entführt worden sein. Nun ist die Frau aber heil und gesund bei ihrer Tochter in Kitzbühel aufgetaucht.

Laut Angaben der österreichischen Boulevardzeitung „Krone“ könnte es sich dabei um eine „familieninterne Angelegenheit“ handeln, wo Macht und viel Geld im Spiel sind.

Magdolna Theresia Ottrubay war Berichten zufolge mit ihrer Pflegerin am Dienstagnachmittag auf der Esterhazystraße in Eisenstadt unterwegs, als zwei schwarze Limousinen gehalten hätten. Aus den Autos seien eine große Blondine und ein Mann ausgestiegen. Die Pflegerin sei von der Frau mit Gewalt zur Seite gestoßen und die 87-Järige in ein Auto gezerrt worden, hieß es.

Die Polizei hatte eine Großfahndung eingeleitet.