Syrien meldet zivile Opfer nach jüngstem Angriff der US-geführten Koalition

Mehrere Menschen sind laut Berichten des TV-Senders Ikhbariya infolge eines Luftangriffs auf das Dorf Bagus im Südosten Syriens am Mittwoch ums Leben gekommen.

Wie der TV-Sender mitteilte, traf der Angriff die Menschen, als sie versuchten, vor Terroristen des „Islamischen Staates“ zu fliehen.

„Die Luftwaffe der internationalen Koalition hat Luftangriffe auf Fahrzeuge mit Zivilpersonen durchgeführt, die aus dem Dorf Bagus in der vom IS kontrollierten Provinz Deir-ez-Zor flohen. Infolgedessen wurden mehrere Personen getötet und verletzt, darunter auch Frauen und Kinder“, so Ikhbariya.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Bombenanschlag in Syrien: Tote, Verletzte – Medien (FOTO, VIDEO)<<<

© REUTERS / Andrew Kelly Nach Israels Angriffen: Syrien droht mit Vergeltungsschlag auf Flughafen Tel Aviv

Die US-geführte internationale Koalition fliegt regelmäßig Angriffe auf Ortschaften in der syrischen Provinz Deir-ez-Zor unter dem Vorwand, den demokratischen Kräften Syriens bei der Bekämpfung der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zu helfen.

Syrische Medien hatten mehrfach Opfer unter den Zivilisten sowie den Einsatz weißen Phosphors durch die US-geführte Koalition bei ihren Luftangriffen gemeldet.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Syrien: Russische Militärs finden Waffenversteck der Terrorkämpfer in Deraa<<<

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 Militäroperationen in Syrien und dem Irak gegen Terroristen durch. Dabei agieren sie ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus.

US-Präsident Donald Trump hatte am 19. Dezember 2018 den sofortigen Beginn des Rückzugs der 2000 US-Soldaten aus Syrien verkündet.