Lockerungen für Sextäter: Tochter fast 400 Mal missbraucht – Ausgang nach drei Jahren

Ein Mann, der jahrelang seine Stieftochter missbraucht hatte, darf drei Jahre nach seiner Verurteilung die Haftanstalt in Kassel schon wieder stundenweise verlassen. Im Oktober 2015 war der damals 49-Jährige wegen schweren sexuellen Missbrauchs in einem Fall und sexuellen Missbrauchs in 383 Fällen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.