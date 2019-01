Hessen: Dutzenden betrunkenen Truckern Fahrantritt untersagt

Die Polizei hat am Sonntagsabend die erste hessenweite Präventionsaktion erfolgreich durchgeführt, im Zuge derer unter Einfluss berauschender Mittel stehende Lkw-Fahrer am Fahrantritt gehindert werden sollen. Als Ergebnis wurde 79 Truckern die Weiterfahrt verboten, hieß es in der Polizeimitteilung.