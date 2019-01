Papst rät Frauen nach Abtreibung zur „Versöhnung” durch Lied

„Ich rate oft, wenn sie weinen und diese Angst haben: Dein Kind im Himmel, sprich mit ihm, sing ihm das Wiegenlied, das du nicht gesungen hast, das du ihm nicht singen konntest”, zitiert das Portal tag24.de das Katholikenoberhaupt.

© Sputnik / Walerij Melnikow Umstrittener Slogan „Abtreibung macht frei“ nicht strafbar

Darin liege der Weg der Versöhnung zwischen der Mutter und ihrem Kind. Laut Franziskus müsse man Frauen, die sich für eine Abtreibung entschieden haben, Trost spenden, statt sie zu bestrafen.

Zuvor war berichtet worden, dass Franziskus vor zwei Jahren mit der Entscheidung für Furore gesorgt hatte, die Priestern erlaubte, Frauen diese „Sünde” zu vergeben. Doch das ändere nichts an seiner Einstellung, dass es ein Verbrechen sei, ungeborenes Leben zu töten, so das Portal web.de am späten Montagabend.