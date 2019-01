Schock in NRW: 20 Kinder wohl jahrelang missbraucht – Verdächtige festgenommen

Dem Hauptverdächtigen, einem 56-jährigen Mann, wird der Missbrauch von etwa 20 Kindern im Alter zwischen vier und 13 Jahren zur Last gelegt. Offenbar soll er nach der Belästigung die Kinder an weitere Fremde vermittelt haben – zwei weitere Männer seien in die Taten verwickelt, hieß es.

Die drei Verdächtigen wurden bereits Ende 2018 festgenommen, allerdings wurde erst jetzt von dem Fall berichtet.

Laut der „ Welt ” war der Verdächtige ein Dauercamper auf einem Campingplatz in Lügde. Eines der Opfer, ein 8-jähriges Mädchen, wurde angeblich von der eigenen Mutter im Jahr 2016 freiwillig dem Belästiger zugeführt. Bereits damals wurde Missbrauch vermutet, aber nicht festgestellt – das Mädchen blieb in Obhut des 56-jährigen.

Derzeit laufen Ermittlungen – WDR zufolge auch im Ausland, da der betroffene Campingplatz auch von Urlaubern aus angrenzenden Ländern besucht wurde.