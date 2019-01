Go East: Erstmals mehr Umzüge vom Westen in den Osten

Die Abwanderung aus Ostdeutschland ist gestoppt! Wie neueste Statistikauswertungen ergeben, sind bereits 2017 erstmals mehr Bundesbürger aus Westdeutschland in die neuen Bundesländer gezogen, als umgekehrt.

Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) berichtet, sind 2017 zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung mehr Menschen aus Westdeutschland in die ostdeutschen Flächenländer gezogen als umgekehrt. Nach Berechnungen des BiB verzeichneten die fünf ostdeutschen Bundesländer ohne Berlin für das Jahr 2017 einen Wanderungsgewinn von rund 4000 Menschen.

Auch wenn dies ein prozentual verschwindend geringer Zuwachs ist, ist das Entscheidende, dass es erstmals zu einer Umkehr der Umzugsrichtung kam. Bezieht man Berlin in die Berechnung mit ein, ergibt sich sogar ein Überschuss von 13.000 Personen. Damit ist die lang anhaltende Tendenz der Ost-West-Wanderung gestoppt – in den 26 Jahren davor hatten die ostdeutschen Flächenländer insgesamt mehr als 1,2 Mio. Bürger durch Wegzüge an den Westen verloren.

Ossis bleiben im Osten und Wessis ziehen dazu

© AP Photo / Dieter Endlicher Untergang der DDR-Wirtschaft ab 1990: Unvermeidbar oder politisch gewollt?

Ursache für die Trendwende ist vor allem der kontinuierliche Rückgang der Abwanderung aus dem Osten: Verließen 2001 noch rund 191.000 Menschen Ostdeutschland in Richtung Westen, so waren es im Jahr 2017 nur noch weniger als 90.000. „Wanderungsverluste haben die ostdeutschen Flächenländer weiterhin bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren, bei allen anderen Altersgruppen ist der Saldo für Ostdeutschland hingegen positiv“, erklärt die Geografin Dr. Nikola Sander, Forschungsdirektorin am BiB.

Außerdem gibt es erhebliche regionale Unterschiede von Wanderungsgewinnern und —verlierern: Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen positive Wanderungssalden. Im Gegenzug verlassen immer noch mehr Menschen Sachsen-Anhalt und Thüringen in Richtung Westen.

Ob daraus ein neuer Trend wird oder ob einfach die negative Bevölkerungsentwicklung im Osten gestoppt wurde, werden die Zahlen im nächsten Jahr zeigen.