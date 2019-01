Gericht urteilt: Verwandte dürfen sich beleidigen – auch öffentlich

Öffentliche Beleidigungen haben nicht selten ein juristisches Nachspiel, auch in sozialen Netzwerken. Ein Richterspruch am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main schafft jetzt aber Tatsachen: Für Familienmitglieder gilt das nicht, innerhalb der Verwandtschaft sind verbale Angriffe erlaubt. Geklagt hatte ein Mann gegen seine Schwiegermutter.