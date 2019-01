Telefonterror in Russland: Über 7500 Menschen aus Kinos in Moskau evakuiert

Eine Telefonterror-Welle hat im Januar Russland heimgesucht – nun hat sie auch die Hauptstadt erreicht. Laut Moskauer Notdiensten wurden am Donnerstag über 7500 Menschen wegen Bombendrohungen aus Filmtheatern evakuiert.

Neun Filmtheater der Kette „Cinema Star“ erhielten am Donnerstag anonyme Meldungen über Sprengsätze, die sich allerdings nicht bewahrheiteten.

„Die Untersuchung von neun Filmtheatern ‚Cinema Star‘ ist abgeschlossen. Insgesamt wurden mehr als 7500 Menschen evakuiert“, sagte ein Vertreter der Notdienste gegenüber Sputnik.

Zuvor hatte die Geschäftsführerin der Kette, Galina Sytinowa, mitgeteilt, dass die Polizei Berichte über angeblich in Filmtheatern deponierte Bomben in mehreren russischen Städten überprüfe, darunter Moskau, Sankt Petersburg, Tambow, Wologda, Twer, Kostroma und Jaroslawl.

Am Dienstag und Mittwoch gab es eine Welle an Bombenandrohungen in den Städten Samara, Ufa, Perm, Orenburg, Tscheboksary, Saransk, Joschkar-Ola und Kirow.

In der letzten Woche wurden auch in etlichen Regionen Sibiriens und des Nahen Ostens zahlreiche ähnliche Falschmeldungen registriert.