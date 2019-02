15 Jahre Facebook: Studentennetzwerk wird mächtigste Waffe im Kampf um Wählerstimmen

Am Montag hat das populärste und vielleicht einflussreichste Soziale Netzwerk der Welt seinen 15. Geburtstag gefeiert. Was ursprünglich als Kommunikations-Netzwerk für Studenten ins Leben gerufen wurde, verwandelte sich in eine riesige, finanzstarke Korporation und ein mächtiges Instrument zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung.