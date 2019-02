Putin schenkt Mädchen mit Autismus ein Hündchen – VIDEOs

Russlands Präsident Wladimir Putin hat einem an Autismus leidenden Mädchen aus der Region Primorje einen Golden Retriever Welpen geschenkt, heißt es im Instagram-Account der lokalen Administration.

Die kleine Weronika und ihre Mutter hatten zum Neujahr dem russischen Staatschef einen Brief geschrieben, in dem sie um ein Geschenk baten. Das Mädchen wollte einen vierbeinigen Freund. Die Familie konnte sich aber den Kauf eines Welpen nicht leisten, weil ihr gesamtes Geld in die Rehabilitation des Mädchens fließt.

Вероника из Приморья в письме Путину на Новый год попросила собаку. Сегодня девочка, страдающая аутизмом, получила в подарок от президента щенка золотого ретривера pic.twitter.com/fs8x8Am9CR — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 февраля 2019 г.

„Ein Hund ist ideal für die Therapie, weil er einen ruhigen, freundlichen Charakter hat. In diesem Zusammenhang kommen sie aktiv bei der Rehabilitation von Kindern zum Einsatz“, hieß aus dem Pressedienst der Administration von Primorje.

„Dieser Hund macht das Mädchen noch glücklicher.“

Es ist nicht das erste Silvester-Geschenk des russischen Präsidenten für Kinder und Jugendliche. Die zwölf Jahre alte Olga Marutschenko bekam von Putin einen Husky Welpen.

Ольга Марущенко изХакасии и ее сестра получили в подарок щенка хаски по поручению президента России Владимира Путина pic.twitter.com/vE57W8yfpk — Totosha8 (@smailik879) 12 декабря 2015 г.

​Die Fünftklässlerin Marija Kotowa aus Sibirien erhielt ein Fahrrad.

Путин подарил пятикласснице велосипед на Новый год: Пятиклассница Мария Котова из города… https://t.co/hweQQpBAvl pic.twitter.com/1FDysudIcF — ⌚ 24/7 (@24_7seven) 14 декабря 2015 г.

​Der elf Jahre alten Anja Abramowa schenkte der russische Präsident einen Labrador Retriever.