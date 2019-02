„Der Meister und Margarita“: Jim Carrey soll in St. Petersburg den Satan spielen

Hollywood-Star Jim Carrey soll im russischen Musical „Der Meister und Margarita“ in Sankt Petersburg mitspielen. Dies gab die offizielle Gruppe des Musicals im sozialen Netzwerk VKontakte (VK) bekannt.

Der US-Schauspieler soll demnach auf der Bühne des Theaters LDM in Sankt Petersburg auftreten.

Carrey habe vergangenen Januar „incognito“ einer Aufführung des Musicals beigewohnt, heißt es in dem VK-Post. Laut den Veranstaltern ist der US-Schauspieler ein großer Fan des russischen Schriftstellers Michail Bulgakow sowie der russischen klassischen Literatur. Darum habe Carrey „mit großer Freude“ der Teilnahme an dem Theaterstück zugesagt.

Im Musical soll zudem eine neue Figur erscheinen – der Schatten von Woland – des Satans, der im Roman gemeinsam mit seinen dämonischen Gehilfen in das sowjetische Moskau kommt. Der Schatten soll von einem afroamerikanischen Schauspieler gespielt werden.

Im Februar 2018 war berichtet worden, dass Carrey seinen Facebook-Account wegen einer angeblichen „Einmischung Russlands“ gelöscht hatte.

„Der Meister und Margarita“ ist der bekannteste Roman des russischen Schriftstellers Michail Bulgakow und ein Klassiker der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Der Roman schildert, wie der Teufel mit einigen Hilfsdämonen in das sowjetische Moskau der 30er Jahre kommt. In allegorischer und satirischer Weise wird das Leben in Moskau zu dieser Zeit dargestellt.

Im Buch gibt es drei Handlungsstränge: Der Teufel in Moskau und der Unfug, den er und seine Gehilfen dort treiben; der Meister, der namentlich nicht genannt wird, und seine Geliebte Margarita; und schließlich Pontius Pilatus und Jesus. Alle drei Handlungsstränge sind im Roman ineinander verwoben. Bis heute wird darüber debattiert, wie Bulgakows Kultbuch interpretiert werden soll.