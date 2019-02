Junge Frau von drei Männern in Fußgängerzone in Nettetal mutmaßlich vergewaltigt

Nach vorläufigen Ermittlungsangaben der Polizei haben drei Unbekannte eine 24-Jährige in Nettetal in Nordrhein-Westfalen am Sonntag mutmaßlich vergewaltigt, meldet das Portal RP Online.

Die junge Frau hat angegeben, nach einer Karnevalsfeier am Samstagabend zwischen 0.30 und 1.30 Uhr mit einem Taxi aus dem Stadtteil Leuth in einen anderen Stadteil von Nettetal, nach Breyell, gefahren und am Lambertimarkt ausgestiegen zu sein, wo sie in der Fußgängerzone von drei Männer verfolgt, überholt und aufgehalten worden sein soll.

Der 24-Jährigen zufolge drückten die Männer sie in eine Seitengasse nahe eines Restaurants, wo es zu sexuellen Übergriffen gekommen sei. Zwei der Männer sollen die Frau dabei festgehalten haben. Danach sollen die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Die Polizei hat die Fahndung nach den Unbekannten eingeleitet, die wie folgt beschrieben werden: Einer der Männer soll Mitte bis Ende 20 gewesen sein. Laut Angaben war er mindestens 1,80 bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Er habe dunkles Haar und viele akneähnliche Narben im Gesicht gehabt sowie einen Dreitagebart und einen Zopf. Der Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein. Der zweite Verdächtige soll etwa gleichaltrig und zirca 1,65 Meter groß sein. Er soll eine kräftige Statur und einen Vollbart sowie auffallend schlechte, dunkle und schief stehende Zähne gehabt haben. Zu dem dritten Mann liegt derzeit keine nähere Beschreibung vor. Die Verdächtigen haben laut Polizeiangaben unverständlich in einer fremden Sprache gesprochen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Einwohner des Stadtteils Breyell zeigten sich aufgrund der brutalen Tat betroffen.

„Ich bin entsetzt. Das ist ganz schlimm”, sagte eine 62-Jährige, die nach eigenen Angaben selbst schon seit Längerem darauf achte, nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr alleine auf die Straße zu gehen.

Eine 27-jährige Mutter einer zweijährigen Tochter gab an, abends nicht mehr ohne Begleitung unterwegs zu sein. „Man macht sich nach solchen Taten schon Gedanken. Hier hätte ich so etwas nie erwartet“, so die Frau.

„Ich bin schockiert. Da wird einem ganz anders“, zeigte sich eine 33-jährige Mutter entsetzt. Ihrer neunjährigen Tochter und ihrem achtjährigen Sohn habe sie beigebracht, sich nicht von Fremden ansprechen zu lassen.

