„Bunte-Westen“-Proteste in Deutschland – FOTOs & VIDEOs

An den Demonstrationen der bundesweiten Aktion „Bunte Westen“, die von der Sammlungsbewegung „Aufstehen“ der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht veranstaltet wurde, haben Medienberichten zufolge Tausende Menschen am Samstag teilgenommen.

Bei den Protestkundgebungen unter dem Motto „Wir sind Viele. Wir sind vielfältig. Wir haben die Schnauze voll!“ versammelten sich rund 2000 Menschen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Erfurt, Schwerin, Kiel und anderen deutschen Städten.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Menschen protestieren gegen Münchner Sicherheitskonferenz – FOTOs<<<

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Gelbwestenproteste in Paris: Woche 14<<<

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Vergesst dies, solange Merkel und Macron an der Macht sind – Geopolitikexperte<<<

Demonstranten haben gelbe, rote oder andersfarbige Westen angezogen. Zu den Forderungen gehören bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bildung oder bessere Pflege.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Kneissl: EU verhängt Sanktionen gegen Russland wegen Konfrontation im Schwarzen Meer<<<

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Außenminister Lawrow in München: Workaholic fürs Vaterland<<<

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Standing Ovations für Merkel in München – trotz verlogener Positionen zu Russland<<<

Etwa 250 "bunte Westen" (fast nur gelbe von @aufstehen_de) demonstrieren auf PotsdamerPl gg "das Oben gegen Unten" & für Solidarität mit #GiletsJaunes.



Aber "Vater kann seine Familie nicht mehr ernähren" und Polizeiausstattung als erste Beispiele? Uff.#b1602 #berlin #aufstehen pic.twitter.com/qdVfdhYIEJ — 🎈 (@werdasliestist) 16. Februar 2019

Die Aktion fand in Anlehnung an die jüngsten Proteste in Frankreich statt, wo die so genannte Gelbwestenbewegung seit Wochen gegen die Sozialpolitik der Regierung protestiert.