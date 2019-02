Trauer um Sat1-Moderator: Heiko Heinsohn stirbt mit 49 Jahren

Der Handball Sport Verein Hamburg trauert um seinen Hallensprecher Marco Heinsohn, der im Alter von 49 Jahren an Darmkrebs gestorben ist, berichtet die Hamburger Morgenpost.

Martin Schwalb, HSVH-Vizepräsident, hat gegenüber der MOPO den Tod des Moderators bestätigt, der innerhalb der Mannschaft und bei Fans extrem beliebt war.

„Wir sind unendlich traurig und geschockt. Es ist ein furchtbarer Tag für uns“, sagte Schwalb. „Er war ein so wichtiger Teil unseres Teams. Marco war von Anfang an dabei und hat das alles mit uns aufgebaut. Wir haben gemeinsam noch so viel entwickeln wollen. Er hatte so viele Ideen.“

Heinsohn wurde in Hamburg geboren und wuchs in Wedel auf. Er arbeitete für mehrere Radiosender (OK Radio, Radio Hamburg, ffn). Bekannt wurde er auch als Boris-Becker-Imitator.

Seit 1997 war Heinsohn fürs Fernsehen tätig, wo er für Sport1 sowie vor allem für Sat.1 arbeitete und seit Mai 2010 für „17:30 Sat.1 Regional für Niedersachsen und Bremen“ vor der Kamera stand.

Zuletzt war er auch für den Hamburger Handball-Zweitligisten HSV Hamburg als Arena- und Hallensprecher aktiv.

„Ich hatte das letzte Mal am Mittwoch oder Donnerstag mit ihm Kontakt“, sagte Schwalb.

„Er hat sich von mir verabschiedet. Es ist schrecklich.“

