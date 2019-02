Ukraine: So stark schrumpfte 2018 die Bevölkerung

„Am 1. Januar 2019 betrug die Bevölkerungszahl in der Ukraine 42.153.000 Menschen. Im Laufe des Jahres 2018 sank die Bevölkerungszahl um 233.200 Menschen“, hieß es in einer Meldung der ukrainischen Statistikbehörde am Mittwoch.

Nach Angaben des Ressorts übersteigt die Sterblichkeit im Land die Geburtenrate mit 57 Geburten pro 100 Todesfälle.

2018 war die Ukraine laut dem CIA World Factbook eines der fünf am schnellsten schrumpfenden Länder der Welt.

