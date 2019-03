Mordfall Susanna: Mutmaßlicher Täter steht wegen Vergewaltigung vor Gericht

Mitangeklagter im Vergewaltigungsfall ist ein jüngerer Afghane, der laut der Staatsanwaltschaft mindestens 14 Jahre ist. Er soll das elfjährige Mädchen gemeinsam mit dem noch strafunmündigen Bruder von Ali B. schwer missbraucht haben.

Ali B. werden laut Angaben der „Welt“ zwei Vergewaltigungsfälle im Rahmen dieses Verfahrens zur Last gelegt – einer in April 2018 und ein anderer Ende Mai.

Der Auftakt der Hauptverhandlung im Mordfall Susanna ist am 12 März. Ali B. soll die Mainzer Schülerin Ende Mai 2018 in Wiesbaden-Erbenheim vergewaltigt und anschließend erwürgt haben.

Mordfall Susanna: Anklage gegen irakischen Migrant erhoben

Am 22. Mai 2018 war die 14-jährige Susanna nicht nach Hause gekommen und einen Tag später von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Am 6. Juni wurde die Leiche von Susanna F. neben Bahngleisen in Wiesbaden-Erbenheim aufgefunden. Der Hinweis auf den 21-jährigen Ali B. soll von einem 16-jährigen Mitbewohner des Mannes in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden gekommen sein.

Ali B. war 2015 nach Deutschland gekommen und hatte einen Asylantrag gestellt, der im Dezember 2016 abgelehnt wurde. Später reichte Ali B. Klage gegen diesen Beschluss ein.

Der Verdächtige wurde am 8. Juni 2018 im Nordirak von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen, da er inzwischen mit seiner Familie in das Nahostland ausgereist war. Dort wurde der mutmaßliche Täter der deutschen Bundespolizei übergeben, die ihn nach Deutschland brachte und der Justiz in Wiesbaden übergab.