Einigung im Tarifstreit um öffentlichen Dienst

Die rund eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst erhalten in den kommenden 33 Monaten acht Prozent mehr Geld. Auf einen entsprechenden Tarifabschluss einigten sich die Gewerkschaften Verdi und die dbb-Tarifunion mit der Tarifgemeinschaft der Länder in der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam.