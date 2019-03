Fasching in Hamburg: Kita verbietet Indianer- und Scheichkostüme

„Wir achten im Kitaalltag sehr auf eine kultursensible, diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung“, heißt es in dem Brief. Dies solle sich auch am Faschingsfest nicht ändern. Die Eltern werden in diesem Zusammengang gebeten, darauf zu achten, „dass durch Karnevalskostüme keine Stereotype bedient werden“. Dazu zähle unter anderem auch die Verkleidung als Indianer oder Scheichs.

Zur ausführlichen Begründung verweist die Kita auf einen Fachbeitrag im Magazin „ Kids aktuell “, wonach es Indianer als solche nicht gegeben habe.

„Der Begriff (Indianer – Anm. d. Red.) wurde im Zuge der Kolonialisierung Nord- und Südamerikas der damaligen Bevölkerung aufgezwungen und steht somit in Zusammenhang mit der brutalen Vernichtung großer Teile dieser Personengruppe“, heißt es im Artikel.

Federschmuck und Gesichtsbemalung seinen somit „respektlos“. Darüber hinaus werden beispielweise auch als Prinzessin verkleidete Mädchen kritisiert. Man bevorzuge Mädchen als Piratinnen und Jungs als Meerjungmänner.

Die Entscheidung der Kita ist im Netz von vielen Menschen kritisch kommentiert worden:

Was soll bitte schön der Scheiß, Kinder einfach nicht Ihre Fantasie ausleben lassen, in dem Alter sind es keine politischen Statements ist nur Fasching. — UweVIPER (@ViperUwe) March 5, 2019

Lasst doch bitte Kinder Kinder sein und ihren Spaß haben, auch und gerade im Fasching… https://t.co/kGFoshSNJz — Laurent Mosar (@LaurentMosar) March 5, 2019