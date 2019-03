Mord an Kim Jong-uns Bruder: Indonesische Verdächtige frei

Ein Gericht in Malaysia hat die Vorwürfe gegen eine im Mordfall Kim Jong-nam (Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un) angeklagte indonesische Frau fallengelassen. Dies meldet Reuters am Montag.

Wie die Agentur Kyodo mitteilte, ließ der Richter Azmi Arifin die Anklage fallen, unterstrich jedoch, dass die Indonesierin Siti Aisyah nur freigelassen, aber nicht freigesprochen worden sei.

„Ich fühle mich glücklich…Ich habe es nicht erwartet“, sagte Aisyah gegenüber Reportern am Montag laut Kyodo.

Der angeblichen Mittäterin Doan Thi Huong wird weiterhin der Prozess gemacht.

Die Indonesierin Siti Aisyah und die Vietnamesin Doan Thi Huong sollen Kim Jong-nam am 13. Februar 2017 am Flughafen von Kuala Lumpur mit einer Flüssigkeit beschmiert haben, in der später das Nervengift VX gefunden wurde.

Die Verdächtigen sagten, sie seien durch Täuschung zum Mord gebracht worden. Ihre Strafverteidiger vertraten die Ansicht, dass Nordkorea den Mord organisiert habe und die angeklagten Frauen nur Sündenböcke gewesen seien, die dachten, sie würden an einem Streich mitwirken.

Pjöngjang wies seine Verwicklung in den Mord von Kim Jong-nam wiederholt zurück und deutete darauf hin, dass südkoreanische Geheimdienste die Tat in die Wege geleitet hätten.

Kim Jong-nam, der lange Zeit als möglicher Nachfolger des ehemaligen nordkoreanischen Staatsoberhaupts Kim Jong Il galt, war nicht politisch tätig und besaß ein Geschäft.