Festnahme in Wien: Zwei Asylbewerber unter Verdacht des Drogenhandels

Zwei vermutliche Drogendealer sind in Wien festgenommen worden, berichten österreichische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Polizei.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich demzufolge um zwei Asylwerber aus Gambia im Alter von 22 und 38 Jahren. Die zwei Männer stehen im Verdacht, in der Wiener Neustadt mit Suchtmitteln gehandelt zu haben.

Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung bei den beiden vermutlichen Dealern stellte die Polizei 180 Gramm Cannabiskraut, 55 XTC-Tabletten und weitere Substanzen sowie 20.000 Euro Bargeld sicher. Die Funde sollen jetzt einer kriminalpolizeilichen Untersuchung unterzogen werden.

Die Verdächtigen wurden am Donnerstag festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Sie gestanden ihre Schuld, so Medien.