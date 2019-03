Wegen Antisemitismus: 400.000 Juden verließen in den letzten 20 Jahren Europa

Der Vorsitzende der Europäischen Rabbinerkonferenz Pinchas Goldschmidt hat in einem Interview mit Sputnik vor der Gefahr des zunehmenden Antisemitismus in Europa gewarnt.

„Nun beschäftigen sich die europäischen Behörden mit der Lösung der Frage (der Antisemitismus-Bekämpfung — Anm. d. Red.) auf Grundlage statistischer Daten. Allerdings ist meiner Meinung nach der Rückgang der Zahl der in Europa lebenden Juden das aufschlussreichste Argument. Diese Anzahl ist seit 20 Jahren von zwei auf 1,6 Millionen zurückgegangen. 400.000 Juden haben sich dafür entschieden, Europa zu verlassen — das ist symptomatisch", sagte er.

© AFP 2018 / Daniel Bockwoldt / dpa Beauftragter: Viele Lehrer unsicher im Umgang mit Antisemitismus

In erster Linie würden europäische Juden in die USA und nach Israel emigrieren, so Goldschmidt. „Das Problem besteht darin, dass viele europäische Spitzenpolitiker behaupten, sie möchten keine Flucht der Juden aus Europa; in der Tat tun sie jedoch nichts, um sie zu verhindern", betonte er.

Goldschmidt verwies auf die sich verschlechternde Lage der Juden in Europa: „Wir werden unmittelbar auf der Straße mit Erscheinungen des Antisemitismus konfrontiert.

Im Februar fand in Budapest eine gewaltige neonazistische Demonstration statt — dabei marschierten Menschen in der SS- Uniform. Auch in Frankreich ertönen während der ‚Gelbwesten‘-Demos antisemitische Losungen". Die Anzahl der Manifestationen von Antisemitismus sei 2018 in Frankreich um 76 Prozent gestiegen, betonte er.

Die Hauptaufgabe der jüdischen Gemeinden in den europäischen Ländern sehe er darin, mit den Behörden in Kontakt zu bleiben und sie über die Sicherheitsprobleme zu informieren sowie aufzufordern, antisemitische Propaganda zu unterbinden.

