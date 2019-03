Keine Gefühle von Benachteiligung bei Ukrainern in Russland – Putin

Die in Russland lebenden Ukrainer fühlen sich laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht benachteiligt.

„Ukrainer bilden nach ihrer Zahl die drittgrößte ethnische Gruppe in Russland: Russen sind die ersten, dann folgen die Tataren – rund fünf Millionen, und dann drei Millionen Ukrainer. Ich bin hundertprozentig sicher, dass die Ukrainer keine Benachteiligung fühlen, absolut keine. Auf der Krim ist es auch so”, sagte Putin am Montag, während eines Treffens mit Vertretern der Öffentlichkeit auf der russischen Halbinsel.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Putin besucht Konzert anlässlich des Beitritts der Krim zu Russland<<<

Auf der Krim wird heute der fünfte Jahrestag der Wiedervereinigung mit Russland gefeiert.

Die Halbinsel war am 18. März 2014 – nach gut 22 Jahren in der unabhängigen Ukraine – wieder Russland beigetreten, nachdem die Bevölkerung bei einem Referendum mehrheitlich dafür gestimmt hatte. Anlass für die Volksabstimmung war der nationalistisch geprägte Staatsstreich in Kiew.

Die ukrainische Regierung weigert sich, die Abspaltung der Krim anzuerkennen. Die westlichen Staaten haben den Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch und die von der Opposition gestellte Regierung in Kiew akzeptiert, jedoch nicht das Krim-Referendum.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Jahrestag der Wiedervereinigung mit Russland: Putin trifft sich mit Krim-Bewohnern<<<