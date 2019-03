Mütter unter Druck: Über Instagram, alte weiße Männer und Barbara Schöneberger

Nach der Babypause in den Job: Für viele Mütter nicht so einfach. Den Spagat zwischen Kind, Karriere und Kosmetik meistern und den Partner nicht vergessen: Katrin Wilkens berät Frauen, die den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben suchen. Die Quintessenz aus 1000 Coachings in ihrer Agentur „I.do“ hat sie in ihrem Buch „MUTTER SCHAFFT!“ zusammengefasst.