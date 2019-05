Offenbar Explosion nahe Hamburg: Zwei Vermisste

Nach einem vermutlich durch eine Explosion verursachten Hausbrand in Wohltorf nahe Hamburg werden zwei Menschen vermisst, wie die dpa am Mittwoch berichtet.

Auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers am Donnerstagmorgen war unklar, wo sich die Bewohner des Hauses in Wohltorf im Kreis Herzogtum Lauenburg befanden, wie ein Polizeisprecher gegenüber der dpa erklärte.

Anwohner hatten am frühen Donnerstagmorgen einen lauten Knall gehört. Danach habe das Haus in Flammen gestanden, sagte der Sprecher. Am Brandort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Steine, Bretter und Möbelstücke lagen auf dem Rasen, eine Hauswand war herausgerissen, verkohlte Ziegel waren vom Dach gerutscht.

Beim Abtragen des Schutts gingen die Einsatzkräfte sehr vorsichtig vor, „um etwaige Verschüttete nicht zu gefährden”, zitiert die dpa den Sprecher.

