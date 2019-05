Hannover: Polizei räumt von Aktivisten besetztes Haus

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen ein von Aktivisten besetztes Haus in Hannover geräumt. Die Demonstranten wollten mit ihrer Aktion gegen steigende Mieten und Wohnungsnot protestieren, berichten deutsche Medien.

Bei dem Polizeieinsatz erlitt niemand Verletzungen, so die DPA unter Berufung auf die Ordnungshüter. Zuvor sollen mehrere Gespräche zwischen den Beamten, den Eigentümern und den Besetzern ohne Einigung zu Ende gegangen sein.

© AFP 2019 / ODD ANDERSEN „Die Stadt muss wieder den Bürgern gehören" - politischer Kampf gegen Mietwucher

Das leerstehende Haus in Hannovers Innenstadt wurde von rund 100 Menschen am Mittwochabend in Beschlag genommen. Die linken Aktivisten wollten damit der Zeitung „ Hannoversche Allgemeine “ zufolge auf die soziale Ungerechtigkeit in der Stadt aufmerksam machen.

Die Aktivisten forderten, das seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr genutzte historische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert in ein Wohnprojekt umzubauen, in dem Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation leben können.