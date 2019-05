Gucci tritt für Recht auf Abtreibung ein – FOTOs

Kreativdirektor Alessandro Michele zeigte am Dienstagabend in den Kapitolinischen Museen in Rom ein Kleid mit einem aufgestickten Uterus, einen Blazer mit dem feministischem Slogan „My body my choice” (deutsch: „Mein Körper meine Entscheidung”) oder einen Pullover mit der Aufschrift 22.05.1978. An diesem Tag wurde in Italien ein Gesetz verabschiedet, das die Abtreibung bis zum 90. Tag der Schwangerschaft nach einem Beratungsgespräch legalisierte.

In dem katholisch geprägten Land kochen immer wieder Debatten über Schwangerschaftsabbrüche hoch - auch der Papst spart nicht mit klaren Worten gegen die Abtreibung. Aufgeladen ist das Thema zurzeit insbesondere in den USA, wo über striktere Abtreibungsgesetze in einigen Bundesstaaten diskutiert wird, meldet die DPA am Mittwoch.

© AFP 2019 / Sharp HealthCare/HO Klein wie ein Apfel: Säugling in Kalifornien wiegt nur 245 Gramm

Zuvor war berichtet worden, dass sich Papst Franziskus erneut gegen Abtreibung ausgesprochen hatte – auch dann, wenn es Hinweise auf eine schwerwiegende Erkrankung oder Fehlbildung des Kindes gibt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) am 25. Mai. „Ist es erlaubt, ein Leben wegzuwerfen, um ein Problem zu lösen? Ist es erlaubt, einen Killer einzustellen, um ein Problem zu lösen?”, so der Papst. Ihm zufolge ist die Frage der Bekämpfung von Abtreibungen kein religiöses, sondern ein menschliches Thema.