Al-Quds-Marsch in Berlin

Am Samstag, dem 1. Juni, findet in Berlin der Al-Quds-Marsch statt. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. Der Al-Quds-Tag wurde erstmals 1979 vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini ausgerufen und gilt als Gelegenheit, die Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck zu bringen.