Wissenschaftler wollen neues Gesetz für Fortpflanzungsmedizin in Deutschland

Wissenschaftler halten ein neues Gesetz für die Fortpflanzungsmedizin in Deutschland für geboten. Das meldete die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag unter Berufung auf ein Schreiben einer Arbeitsgruppe der Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) und der Akademieunion in einem am gleichen Tag in Berlin vorgestellten Empfehlungskatalog.