Nach Tod von Fünfjährigem: Wie Ukrainer ihren Innenminister zu Rücktritt auffordern

Die Internet-Petition war auf der Webseite des ukrainischen Präsidenten veröffentlicht worden.

Der in der Petition zwar nicht genannte Grund für diese Forderung sei jedoch offensichtig und sei auf die Tötung des fünfjährigen Jungen Kirill Tljawow in der Stadt Perejaslaw-Chmelnizki nicht weit von Kiew zurückzuführen, so der TV-Sender.

Für die Tat werden zwei Polizisten verantwortlich gemacht, die am 31. Mai, vermutlich in alkoholisiertem Zustand, auf leere Bierdosen geschossen und den Jungen aus Versehen tödlich verletzt haben sollen.

Zuvor hatte Awakow bekannt gegeben, er beabsichtige nicht wegen des Vorfalls zurückzutreten. Über seinen Rücktritt dürfe nur die Werchowna Rada, das ukrainische Parlament, entscheiden, äußerte er.

asch