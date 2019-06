77-Jähriger Deutscher auf Welttour mit Mexico-Käfer: So fasziniert ist er von Russland – Fotos

Seit gut drei Wochen ist Günther Kirchhoff in Russland unterwegs. Mit seinem 16 Jahre alten VW „Käfer“ ist er am Donnerstag in Wladiwostok angekommen. Von Wladiwostok aus soll es weiter nach Vancouver gehen: damit hat sich ein langgehegter Traum beinahe erfüllt. Für die Sputnik-Leser hat er bereits einen Ratschlag.

Am 15. Mai ging es für den 77-jährigen Günther Kirchhoff aus Wolfsburg endlich los: Er begab sich auf die Weltreise, die er seit 2007 schon immer machen wollte, und zwar mit seinem Auto. Die Wahl dafür fiel nicht schwer: Sein ganzes Leben lang hat Kirchhoff bei Volkswagen in seiner Heimatstadt gearbeitet: erst als Testfahrer, dann als Leiter der neuen Projekte.

So entschied er sich 2003 für einen VW-Käfer, das Mexico-Modell. Während dessen 65-jährigen Produktionsgeschichte wurden mehr als 20 Millionen „Käfer“ hergestellt, wobei sich das Design des Autos kaum geändert hat. Kirchhoffs „Käfer“ ist einer der letzten: 2003 stellte VW dessen Produktion komplett ein. Das Auto hat dann 15 Jahre in der Garage auf die Reise gewartet. Sie begann im Automuseum in Wolfsburg und führte über Polen, Litauen und Lettland bis zur russischen Grenze. Dort hat ihn ein langjähriger Freund von ihm, Sergej Rochlenko, abgeholt.

„Ich habe im Jahr 2005 eine Touareg Experience 360° Tour gemacht“, erzählt Kirchhoff im Gespräch mit Sputnik, „da habe ich Sergej kennengelernt. Er begleitet mich nun auf der ganzen Russland-Strecke“.

Von der lettischen Grenze fuhren die beiden erst nach Kaluga, wo das einzige VW-Werk in Russland seit gut 13 Jahren erfolgreich arbeitet. Da haben sich sie auch mit dem VW-Chef in Russland, Thomas Milz, getroffen, er habe Kirchhoff „wunderbar geholfen“. Dann sind sie nach Moskau gefahren.

Noch in Deutschland schrieb Kirchhoff einen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. In diesem bat er ihn um die Erlaubnis, seinen „Käfer“ auf dem Roten Platz für kurze Zeit aufzustellen, um spektakuläre Bilder zu machen. Die Antwort kam vom Büro des Moskauer Bürgermeisters und lautete etwa: „Na ja, Herr Kirchhoff, entschuldigen Sie uns, aber der Rote Platz ist für den Autotransport gesperrt. Schöne Fotos kann man auch auf dem Platz ‘Wassiljewskij Spusk’ beim Kreml machen“.

Von Moskau aus führte der Weg die beiden Männer über Nischni Nowgorod, Kasan, Omsk und Jekaterinburg nach Sibirien. „Wir kamen oft am Abend an und hatten noch genug Zeit, um uns die Stadt anzusehen, uns mit alten Bekannten zu treffen, wie haben uns richtig viel Zeit genommen“, sagt Kirchhoff weiter. Er sei wirklich angenehm überrascht über die Sauberkeit der Städte sowie die Architektur. Die Bevölkerung sei freundlich und gut gekleidet, es gebe nichts, was es im Westen nicht auch gebe. Er hätte doch auch über die ärmeren Dörfer und Siedlungen fahren sollen, lässt sich anmerken. „Wissen Sie, ich bin ein einfacher Mensch und bin mit allem zufrieden, was ich habe“, erwidert Kirchhoff. „Wenn die Menschen da auch zurechtkommen und zufrieden sind, ist es in Ordnung“.

In der Hauptstadt Sibiriens, Novosibirsk, haben die Männer noch beim VW-Händler „Avtomir“ vorbeigeschaut. Die Mitarbeiter haben ihnen mit einer Autodiagnostik geholfen und die Kraftstoffpumpe ausgewechselt, sich um ihre Sicherheit auf dem Weg bemüht. Über Krasnojarsk sind sie dann nach Wladiwostok gekommen, wo Sputnik sie auch gefunden hat.

„Es gab keine besonderen Vorkommnisse auf unserer Reise - ganz im Gegenteil“, sagt Sergej Rochlenko. - „Wenn Menschen unseren ‚Käfer‘ sahen, winkten sie uns immer zu oder wollten mit uns fotografiert werden. Vorbeifahrende Autos und Biker hupten ständig und begrüßten uns. Polizisten hielten uns nur dreimal an, und zwar um sich die ungewöhnlichen Reisenden anzusehen.“ Noch zu Hause ließ der Deutsche für die beiden Overalls anfertigen, so im Formel-1-Stil.

In Russland gibt es ja einen gängigen Spruch über zwei eigentliche Probleme: die Dummköpfe und die Straßen. Was hält der Deutsche nun von den russischen Straßen, jetzt wo er das ganze Land durchquert hat?

„Die Straßen sind gut ausgebaut. Und stellen Sie sich vor, auf der 2100 Kilometer-Strecke von Tschita nach Chabarowsk hatten wir nur etwa 15 Baustellen, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu Deutschland oder Europa, wo Sie alle 20 Kilometer eine Baustelle haben.“

Auch würden sich die russischen Fahrer auf den Straßen diszipliniert benehmen. Mal habe man in Städten, mal in Dörfern übernachtet, in ganz einfachen Hotels.

Nun wird sein Auto in den nächsten Tagen von Wladiwostok nach Vancouver verschifft. Kirchhoff selbst wird von Deutschland aus nach Vancouver fliegen und will dann seine Reise über Kanada, die USA, Mexiko, Guatemala, Belize nach Südafrika fortsetzen.

„Ich würde mich freuen, wenn mehr Europäer Russland besuchen würden, um sich von diesem wunderschönen Land ein richtiges Bild zu machen“, sagt er abschließend. „Das halte ich für wichtig.“

Mit dem Auto würde es wie in seinem Fall nur drei Wochen dauern.