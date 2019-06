Nach Sturm Miguel: Zehntausende Franzosen ohne Strom

Nach dem Sturm „Miguel” hat sich die Wetterlage in Frankreich wieder beruhigt. Am Samstagmorgen warnte der Wetterdienst nur noch in vier Départements vor Gewittern und heftigen Windböen. Rund 28.000 Haushalte hatten am Samstag zunächst keinen Strom, wie der Energieversorger Enedis mitteilte.