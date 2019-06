Großbritannien: Deutscher Austauschschüler mit Migrationshintergrund lebensgefährlich verletzt

Ein deutscher Austauschschüler befindet sich laut der Zeitung „Guardian“ nach einer brutalen Attacke durch eine Gruppe von Teenagern in der britischen Stadt Canterbury im Krankenhaus.

Sechs Teenager im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie ein 44 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz sollen vorläufig festgenommen worden sein. Sie alle seien inzwischen gegen Kaution freigelassen worden und sollen nun auf ihre Anhörung warten.

Laut der Zeitung wurde der deutsche Austauschschüler im Alter von 17 Jahren am frühen Donnerstagabend in der Innenstadt von Canterbury angegriffen. Aufgrund schwerer Kopfverletzungen wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach London gebracht und dort operiert. Derzeit liege er im Koma.

Der attackierte Jugendliche ist angeblich libanesischer Abstammung. Seine Eltern leben laut der Zeitung in Deutschland, sind aber keine EU-Bürger. Dennoch durfte am Sonntag die Mutter mittels einer Ausnahmegenehmigung nach Großbritannien einreisen, um bei ihrem Sohn zu sein.

Wie das Blatt berichtet, schließt die Polizei auch ein rassistisches Motiv nicht aus. Die Polizei hat bereits eine Ermittlung eingeleitet und sucht derzeit nach Zeugen.

