So viele Russen bezeichnen sich selbst als Patrioten

Zu der Bevölkerungsgruppe, die sich am meisten als Patrioten bezeichnet, gehören russische Bürger im Alter von 31 bis 45 Jahren mit Hochschulausbildung (84 Prozent). Darauf folgen Russen im Alter von 46 bis 60 Jahren – 78 Prozent. Die meisten Patrioten leben zudem laut der Umfrage in Moskau (80 Prozent) und in Südrussland (79 Prozent).

21 Prozent der Befragten hingegen bezeichneten sich selbst nicht als Patrioten. Der Großteil von ihnen hat laut der Meinungsforschungsorganisation eine allgemeine Schulausbildung von elf Klassen oder weniger.

Die Schlüsselrolle bei der Bildung des Patriotismus-Gefühls spielt die Erziehung, meinten 48 Prozent der Umfrage-Teilnehmer. Einem Menschen, der seine Heimat liebe, könne die Umwelt nicht gleichgültig sein, sagten 69 Prozent. Auch sollte ein Patriot laut 68 Prozent der Befragten den Wehrdienst nicht verweigern und die Geschichte seines Landes kennen.

Dass jemand ausländische Literatur und Kunst der einheimischen vorzieht – darin sehen 57 Prozent kein Problem und finden es auch nicht unpatriotisch.

Die Umfrage wurde vom 8. bis zum 9. Juni in 53 Föderationssubjekten Russlands durchgeführt. Daran nahmen 1500 Menschen teil.