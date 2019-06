Keine Ausnahmen mehr: New York führt Impfpflicht für Kinder ein

Die neue Regelung solle umgehend in Kraft treten, erklärte sein Team.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Keine bedeutenden Infektionsausbrüche durch Migranten: WHO warnt vor Fake-News<<<

„Die Wissenschaft macht glasklar: Impfstoffe sind sicher, wirksam und der beste Weg, um unsere Kinder zu schützen. Diese Regierung hat aktive Maßnahmen ergriffen, um den Masernausbruch einzudämmen. Aber angesichts dessen Ausmaßes sind weitere Schritte vonnöten, um diese Krise im öffentlichen Gesundheitswesen zu beenden”, sagte Cuomo in einem Statement am Donnerstag.

In New York werden bereits seit acht Monaten Masern-Fälle vermehrt registriert, insgesamt waren mehr als 800 Menschen erkrankt.

Landesweit wurden seit Beginn des Jahres 1020 Fälle von Masern-Erkrankungen gemeldet - die höchste Zahl seit 1992.

Dass sich Masern in der jüngster Zeit in den USA so verbreitet haben, liegt zum Teil an Aktivitäten der impffeindlichen Aktivisten, der so genannten Anti-Vaxer.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Kinderarzt über Impfdebatte: „Wir impfen zu viel und zu häufig“<<<

jeg