Regensburger Bischof gegen Zulassung von Frauen zum Priesteramt

In seiner Predigt zur Eröffnung des Kongresses „Freude am Glauben“ in Ingolstadt erklärte er: „Jesus hat bewusst nur Männer als Apostel berufen, als Stammväter des neuen Israel, die ihn dann zu vergegenwärtigen hatten auch im christlichen Kult”.

„Die grundsätzliche Infragestellung der in der Schöpfung gegebenen Bezogenheit von Mann und Frau aufeinander“ habe „erhebliche“ anthropologische und theologische Folgen, kritisierte er weiter.

Im Mai gingen bundesweit mehrere Tausend Frauen auf die Straße, um am Kirchenstreik „Maria 2.0“ teilzunehmen. Sie demonstrierten gegen männliche Machtstrukturen in der katholischen Kirche und sexuellen Missbrauch. Unter anderem forderten sie den Zugang zu den Weiheämtern für Frauen.

