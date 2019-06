Aus Protest gegen Neonazis: Bürger in Ostritz kaufen Biervorräte auf

Bereits am Freitag, dem 21. Juni hatte die Polizei vor Beginn des Neonazi-Treffens in Ostritz (Landkreis Görlitz) rund 4200 Liter Bier beschlagnahmt. Doch die Einwohner gingen auf Nummer sicher: Am Samstag kauften sie FAZ zufolge mehr als 100 Kiesten Bier in einem lokalen Supermarkt auf und transportierten sie auf einem Anhänger ab.



Das Rechtsrock-Festival „Schwert und Schild“ findet an diesem Wochenende zum dritten Mal in Ostritz statt. Von den Einwohnern wird es mit Unmut aufgenommen: Polizeiangaben zufolge beteiligten sich rund 300 Ostritzer an der Demonstration gegen die Veranstaltung.

​Der Kreativität wird dabei freier Lauf gelassen. Mit einer Kunstaktion mit 2262 Paar Schuhen, die an im Mittelmeer ertrunkene Menschen erinnern, setzten die Ostritzer ein Zeichen für Toleranz.

Sachsens Ministerpräsident, Michael Kretschmer (CDU), bedankte sich bei den Ostritzern für ihr Engagement. „Wenn Rechtsextremisten in Sachsen mit ihren menschenverachtenden Parolen versuchen, das Bild zu bestimmen, müssen wir da sein und uns dagegen wenden“, verkündete Kretschmer in einer Video-Botschaft auf Twitter.



