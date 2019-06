Über deutsches Leben in St. Petersburg und deutsche Irrtümer über Russland

An deutsche Lebensläufe in der Metropole an der Newa aus zwei Jahrhunderten erinnert ein neues Buch. Es stammt von Christian Neef, einem langjährigen Russland-Korrespondenten erst für den DDR-Rundfunk, dann für das Magazin „Der Spiegel“. Er hat es in Berlin vorgestellt und mit seinen Sichten für Diskussionsstoff gesorgt.

Oskar Böhme war ein Trompeter aus Freital bei Dresden, der 1898 nach Sankt Petersburg kam. Er wurde in der Stadt ein berühmter Musiker und Dirigent und schuf bis heute bekannte Werke für Trompete. Doch sein Schicksal war lange unbekannt: Er wurde 1938 im Zuge des Stalinschen „Großen Terrors“ verhaftet und erschossen. An Böhme erinnert das neue Buch des Journalisten und langjährigen Russland-Korrespondenten Christian Neef.

In „Der Trompeter von Sankt Petersburg“ beschreibt der Autor „Glanz und Untergang der Deutschen an der Newa“, wie es im Untertitel heißt. Am Donnerstag hat Neef im Berliner Brecht-Haus das Buch vorgestellt. Böhmes Aufstieg und sein Ende seien beispielhaft für viele. Er habe dreieinhalb Jahre daran gearbeitet, erzählte der ehemalige DDR-Rundfunk-Korrespondent in Moskau.

Neef, der ab 1991 für das Magazin „Der Spiegel“ von dort berichtete, antworte auf Fragen von Moderator Alfred Eichhorn und las Passagen aus seinem Buch vor. So erfuhren die schätzungsweise 70 Zuhörenden etwas über den Trompeter Böhme, die Apotheker-Dynastie Pöhl in Sankt Petersburg und den Pfarrer Eduard Maaß, Großvater des Schauspielers Armin Mueller-Stahl.

Folgen bis heute



Die Lebenswege der Deutschen, die seit rund 200 Jahren ihr Glück an der Newa suchten und für lange Zeit fanden, zeichnet der Autor im Buch nach. Dazu gehört ihr Ende in Folge der Oktoberrevolution von 1917 und der Machtübernahme durch die Bolschewiki. Aber erst der Stalinsche Terror führte dazu, dass viele von ihnen, meist Künstler und Mitglieder der Elite der Stadt, grundlos verhaftet und ermordet wurden. Davon habe sich Sankt Petersburg bis heute nicht mehr erholt, heißt es im Klappentext.

Im Vorwort ist zu lesen, dass Deutsche rund 200 Jahre lang in Sankt Petersburg wirkten. Rund 50.000 sollen es gewesen sein: „Sie haben Zaren, Regierungschefs und Minister gestellt, waren Mediziner und Architekten, Klavierbauer und Buchbinder, Brauer oder Bäcker.“ Die Stadt an der Newa habe vieles von ihrem Glanz den Deutschen zu verdanken, laut Neef stellten sie lange Zeit den Großteil der dortigen Elite. Begonnen habe das mit Zar Peter I., der viele ausländische Fachkräfte ins Land geholt habe, um seiner Entwicklung Impulse zu geben, so der Autor am Donnerstag.

Bei der Buchvorstellung sagte er, dass der Untergang der deutschen Gemeinde mit dem 1. Weltkrieg ab 1914 begonnen habe. Damals habe eine vorher nicht gekannte Deutschen-Feindlichkeit eingesetzt, nach einem vorherigen „reibungslosen Zusammenleben“. Nach der Revolution 1917 habe sich der Exodus verstärkt. „Manche schafften noch die Flucht, die meisten der Zurückgebliebenen aber überlebten die nächsten Jahrzehnte nicht.“ Ihnen sei zum Verhängnis geworden, dass sie zur Bourgeoisie gezählt haben, so Neef.

Selbstabschottung Russlands?

Im Vorwort schreibt er: „Bei ihrem Versuch, aus der Sowjetunion die beste aller Welten zu machen, löschten die Bolschewiki fast die gesamte Elite aus, darunter auch die deutsche. Das einstige Petersburg war von dieser Tragödie besonders betroffen.“ Petersburg habe danach nie mehr an seine große Vergangenheit anknüpfen können.

Die Thesen zu Beginn seines Buches wiederholte er bei der Lesung: „In einer Zeit, da Russland wieder auf Abschottung vom Westen setzt und sich selbst isoliert, ist es wichtig, sich daran zu erinnern: Auf Dauer können keine Stadt und kein Land, auch nicht Petersburg und Russland, abgewandt von der übrigen Welt gedeihen.“ Das wurde nicht nur vom Moderator Eichhorn kritisch hinterfragt. Aus dem Publikum bekam Neef ebenfalls deutlichen Widerspruch.

© Sputnik / Tilo Gräser Dr. Christian Neef bei der Buchvorstellung im Brecht-Haus

Das geschah unter anderem, als er meinte, Russland schotte sich selbst ab. Das liege nur zum geringsten Teil an der Nato und der westlichen Politik, behauptete der langjährige Moskau-Korrespondent. Das stützte er auf seine Gespräche mit russischen Außenpolitikern, die die Nato trotz der Einkreisung nicht als Bedrohung ansehen würden. Die Nato-Einkreisung werde anders gesehen als zum Beispiel in Deutschland und die westlichen Armeen würden nicht für schlagkräftig gehalten, insbesondere die Bundeswehr.

Unterschiedliche Perspektiven

Neef sagte, dass er die Selbstisolation Russlands seit vielen Jahren beobachte. Für viele russische Philosophen würden Russland und der Westen nicht zusammenpassen. Sie würden das russische Volk als „Träger der Gottesidee“ und die eigene Zivilisation gegenüber der westlichen als überlegen ansehen.

Die Russen hätten „immer das Gefühl, dass ihre Würde verletzt wird“. Zudem hätten sie ein „wirklich sehr übersteigertes Sicherheitsgefühl“, so der Autor. Die geschichtlichen Ursachen für dieses Gefühl, zu denen Deutsche beitrugen, erwähnte er nicht. Daran erinnerte aber das Publikum. Dafür warb der Journalist um Verständnis für die angeblich historisch bedingten Ängste der Finnen, Balten und Polen vor Russland. Er rechne aber nicht damit, dass Russland seine Nachbarstaaten überfalle.

Im Gespräch mit Sputnik nach der Buchvorstellung erklärte Neef, der russische Präsident Wladimir Putin habe sich sehr gewandelt. Die Veränderung habe weniger mit dem Westen zu tun. Das sagte er auf den Hinweis, dass Putins Angebote an den Westen in den ersten Jahren seiner Amtszeit ausgeschlagen wurden.

Ahnungslose Kritiker?

Zudem wunderte sich der langjährige Moskau-Korrespondent von DDR-Rundfunk und „Der Spiegel“, dass seine ehemalige Berufskollegin Gabriele Krone-Schmalz in der Bundesrepublik als Expertin gilt. „Sie war nur drei Jahre da und wird nun in Deutschland immer als die Expertin für russische Geschichte dargestellt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.“ In den Büchern von Krone-Schmalz , in denen diese unter anderem vor den Folgen der westlichen Politik warnt, würden falsche Aussagen stehen. Das sei zum Beispiel bei der völkerrechtlichen Frage des Anschlusses der Krim der Fall.

Die Sichten der einstigen Kollegin würden die heutigen deutschen Korrespondenten in Russland für „abenteuerlich und falsch halten“, so Neef. Krone-Schmalz habe wie der verstorbene Egon Bahr oder der ehemalige Kanzlerberater Horst Teltschik „eine ganz andere Zeit vor Augen“: Die Zeit der Entspannungspolitik. Teltschik hatte jüngst in seinem Buch „Russisches Roulette“ die aktuelle westliche Politik gegenüber Moskau kritisiert.

Für Neef lässt sich das nicht auf die heutige Situation übertragen. „Wir haben Russland in den letzten zehn Jahren anders erlebt“, begründete er seine Sicht gegenüber Sputnik. „Wo ist der Westen jetzt in der Ukraine?“, fragte der laut Verlag „ausgewiesene Experte für den Ukraine-Konflikt“, darauf vom Publikum angesprochen. Damit sorgte Neef für Kopfschütteln und Verwunderung, ebenso als er vom „fragwürdigen und zum Teil gefälschten Referendum auf der Krim“ im März 2014 sprach.

Anlass für Nachdenklichkeit

Ein Veranstaltungsgast wollte wissen: „Kann es sein, dass nicht auch westliche Journalisten und Politiker sich in einer Filterblase oder eigenen Echo-Kammer befinden und eigentlich sauer sind, dass Russland nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten?“ Daraufhin gestand Neef zumindest ein, dass es im Westen „zum Teil sehr naive Vorstellungen von Russland“ gebe.

Die Gemeinschaft der Korrespondenten in Moskau schätze das Geschehen in Russland sehr realistisch und gleich ein, erklärte Neef. Sie würden das nicht immer entsprechend in ihren eigenen Medien unterbringen können. Die Kollegen seien aber „durch die Bank in ihrer politischen Position gegenüber der russischen Führung ähnlich gelagert.“ Für den aus der DDR stammenden Autor ist das der „Beweis, dass wir nicht falsch liegen, denn das ist nicht gesteuert, sondern ergibt sich, wenn man in diesem Land arbeitet“.

Moderator Eichhorn, selber langjähriger Radio-Journalist in der DDR und später in der vergrößerten Bundesrepublik, betonte dagegen, er teile das, was der Fragende aus dem Publikum beobachtet habe. Viele gingen nach der Buchvorstellung nachdenklich nach Hause. Das mag zum einen an dem gelegen haben, was sie aus dem Buch über das Schicksal Deutscher in Russland und der Sowjetunion erfuhren. Zum anderen kann es an dem gelegen haben, was Neef über das Land heute sagte und wie er dessen Politik einschätzt.

Christian Neef: „Der Trompeter von Sankt Petersburg. Glanz und Untergang der Deutschen an der Newa“

Siedler Verlag, 2019. 384 Seiten, mit vielen Fotos und Abbildungen. ISBN: 978-3-8275-0108-0 . 28 Euro