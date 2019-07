Wochenende des Widerstands: Wachsende Unterstützung gegen "US-Kriegspolitik"

Was vor fünf Jahren klein anfing, ist mittlerweile zu einer großen Widerstandsbewegung angewachsen: Proteste gegen die US-Air Base Ramstein und gegen die Kriegspolitik der USA. Auch gibt es immer mehr prominente Unterstützer, wie Oskar Lafontaine, Rainer Mausfeld und internationale Experten. Tausende haben in diesem Jahr ein Zeichen gesetzt.

Die US Air Base Ramstein nahe Kaiserslautern ist nicht nur Friedensaktivisten, Umweltexperten oder Oppositionspolitikern ein Dorn im Auge, auch in der örtlichen Bevölkerung wächst der Widerstand gegen die größte Militärbasis der USA außerhalb der Vereinigten Staaten. Am vergangenen Wochenende hat das Bündnis „Stopp Air Base Ramstein“ vor den Toren der Basis zum nun schon fünften Mal in Folge zum jährlichen Protestwochenende eingeladen. Dem Ruf folgten tausende Menschen, darunter auch prominente Unterstützer.