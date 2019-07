LIVE: Washington – Antifa-Proteste und Redefreiheit-Kundgebung

Antifa-Protestler gehen am Samstag in Washington DC auf die Straße. An demselben Tag nimmt der britische Polemiker, Milo Yiannopoulos, an der Redefreiheit-Demo in der Hauptstadt der USA teil. Yiannopoulos ist für seine feindseligen Bemerkungen über die Linken, Feministen und Muslime berüchtigt.