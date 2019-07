Geheimhaltung bei Lebensmittelkontrollen: Gastro-Lobby bekämpft Transparenz

Anfang 2019 hat die Internetplattform „FragDenStaat“ zusammen mit „Foodwatch“ die Online-Initiative „Topf Secret“ ins Leben gerufen. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben mit wenigen Klicks abfragen und veröffentlichen. Bisher machen die Kontrollbehörden in Deutschland nur in Ausnahmefällen öffentlich, wie es um die Sauberkeit in Betrieben bestellt ist. Doch seit Jahren wird laut Foodwatch jeder vierte kontrollierte Betrieb beanstandet, größtenteils wegen Hygienemängeln. Der Kunde bekommt davon wenig mit.

David gegen Goliath

Eingeschränkte Transparenz

Die neue Online-Plattform „Topf Secret“ ist der deutschen Gastro-Lobby aber ein Dorn im Auge. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA ist mit seinen rund 65.000 Mitgliedern ein mächtiger Interessenverband. Seit Jahren sorgt der Verband nach Angaben von Foodwatch dafür, dass Verbraucher im Regelfall wenig oder gar nichts über die Ergebnisse der amtlichenerfahren. Das soll nach Ansicht von DEHOGA auch so bleiben. Der Verband unterstützt zahlreiche Klagen von Betrieben, die sich gegen die Veröffentlichung ihrer Kontrollergebnisse zur Wehr setzen.

Die Gastro-Lobby stellt generell die Zulässigkeit von „Topf Secret“ in Frage. In einer aktuellen DEHOGA-Pressemitteilung heißt es, es könne nicht sein, dass auf dem Online-Portal Kontrollberichte schrankenlos veröffentlicht und dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt würden:

„Nicht ohne Grund hat das Bundesverfassungsgericht hohe juristische Hürden für die Veröffentlichung festgelegt. […] Der Gesetzgeber hat deutlich gemacht, dass er eine Veröffentlichung von Bagatellmängeln nicht will und klare Spielregeln definiert. So sollen Veröffentlichungen erst ab einem zu erwartenden Bußgeld von 350 Euro erfolgen – wobei bauliche Mängel und Dokumentationsmängel außen vor bleiben.“

Außerdem gelte eine Löschfrist von sechs Monaten. Dieser Widerspruch mit der Veröffentlichung bei „Topf Secret“ bedürfe laut DEHOGA einer rechtlichen Klärung.

Eine gute Hygienepraxis hat in der Gastronomie oberste Priorität. Dennoch bestehen erhebliche Fragen bei der schrankenlosen Veröffentlichung von Daten und Berichten auf einer nichts-staatlichen Onlineplattform. Mehr dazu hier: https://t.co/NhLjdOr5FJ — DEHOGA Bundesverband (@DEHOGA_BV) 10 июля 2019 г.

Aus diesem Grund klärt der Lobby-Verband seine Mitglieder darüber auf, wie man sich gegen die aus seiner Sicht „unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Bestrafung“ schützen könne. Es sei das gute Recht jedes Unternehmers, die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung von Kontrollergebnissen auf „Topf Secret“ überprüfen zu lassen:

„Die Klagen gegen die Herausgabe der Kontrollberichte an Foodwatch und deren Veröffentlichung auf der Internetplattform ,Topf Secret´ haben nichts mit Geheimhaltung zu tun. Es geht um fairen Wettbewerb und Rechtmäßigkeit in unserem Land.“

Dabei hätten DEHOGA und Foodwatch laut Gastro-Lobby unterschiedliche Rechtsauffassungen, die einer höchstrichterlichen Klärung bedürften.

Dänen lügen nicht..

Foodwatch fordert dagegen schon seit Jahren mehr Transparenz in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche. Die Initiative will sogar noch einen Schritt weiter gehen: Sie fordert ein so genanntes „Smiley-System“, dass sich bereits in Dänemark erfolgreich etabliert hat. Dort informiert ein Aushang im Eingangsbereich eines jeden Betriebes über die jüngsten Kontrollergebnisse. Eines von vier Smiley-Symbolen erklärt auf einen Blick, ob alles in Ordnung war:

„In Dänemark hat die Transparenz durch das Smiley-System die Beanstandungsquoten deutlich gesenkt. In Deutschland wehrt sich die Lebensmittelwirtschaft gegen die Einführung eines solchen Systems – und findet Gehör vor allem in den Wirtschaftsministerien der Bundesländer.“

Laut Foodwatch wolle die Mehrheit der Verbraucher in Deutschland Kontrollergebnisse öffentlich einsehen können. Doch die Bundesregierung habe es bisher abgelehnt eine entsprechende bundesweite Regelung im Lebensmittelgesetz zu verankern.

Das spiegelt sich auch in der Rechtsprechung wieder: Mittlerweile haben zahlreiche Verwaltungsgerichte erste Entscheidungen zu „Topf Secret“ getroffen. Nach Informationen von DEHOGA sind von 28 Entscheidungen 21 zugunsten der Betriebe ausgefallen. Ein Verbot von „Topf Secret“ wäre dem Lobby-Verband am liebsten. In einem Schreiben an Ernährungsministerin Julia Klöckner forderte er genau das, doch das Ministerium lehnte dies bisher ab, die Online-Plattform sei rechtlich zulässig. FragDenStaat erklärte daraufhin:

„Das ist eine schallende Ohrfeige für die Gastro-Lobby: Klöckners Ministerium lässt die Lobbyisten nicht nur abblitzen, sondern begrüßt ausdrücklich unsere Online-Plattform. Ob es der Lobby gefällt oder nicht: Bürgerinnen und Bürger haben Informationsrechte – auch wenn es um die Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen geht.“

Seitens Foodwatch heißt es, für die Mehrheit der sauber arbeitenden Lebensmittelbetriebe sei es sogar die beste Werbung, wenn amtliche Bestätigung über den einwandfreien Hygienezustand öffentlich werde. In dem Fall ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen, DEHOGA will weiter gegen „Topf Secret“ ankämpfen. Ob das gelingt, ist fraglich. Letztendlich wird wohl nur ein Richterspruch endgültige Klarheit bringen können.