Seit 1991: Immer mehr Single-Haushalte in Deutschland

In Deutschland haben laut den Statistischen Bundesamt die Einpersonenhaushalte über die Jahre drastisch zugenommen. Seit 1991 ist die Zahl der Menschen, die alleine ihren Haushalt führen, um 46 Prozent gestiegen

Laut dem Statistischen Bundesamt gab es 2018 insgesamt 41,4 Millionen Haushalte in Deutschland. Der große Anteil, nämlich 42 Prozent, wurde von nur einer Person geführt, hieß es weiter. Damit lebten circa 17,3 Millionen Menschen oder etwa jede fünfte Person in Deutschland in einem Einpersonenhaushalt.

Etwa 34 Prozent aller Haushalte waren laut den jüngsten Angaben Zweipersonenhaushalte.

Dreipersonenhaushalte gab es zwölf Prozent und Vierpersonenhaushalte neun Prozent. Nur in drei Prozent der Haushalte lebten demnach fünf oder mehr Personen.

