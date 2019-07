5. Jahrestag der MH-17 Tragödie: So gedenken Menschen im Donbass

Auch fünf Jahre nach dem tragischen Absturz des Flugzeuges MH-17 trauern die Menschen im Donbass. Das Unglück vom 17. Juli 2014 bleibt dort unvergessen. Am Mittwoch fand in der Nähe der einstigen Absturzstelle eine andächtige Trauer-Zeremonie statt. Die Bilder mahnen an die damalige Tragödie.

Am 17. Juli 2014, also am Mittwoch vor fünf Jahren, ereignete sich der mysteriöse Absturz des Flugs „MH-17“. Damals wurde das Boeing-Flugzeug aus Malaysia über der Ukraine unter bis heute immer noch ungeklärten Umständen durch eine Rakete abgeschossen. Dabei fanden 283 Fluggäste und 15 Crew-Mitglieder im Flugzeug den Tod.

Auch am fünften Jahrestag des Unglücks trauern immer noch Menschen und Angehörige im Donbass. Bis heute hält das Leid an, vor allem auch bei der Absturzstelle in der Nähe des Dorfes Grabowo. Bei einer Trauer-Zeremonie zeigten am Mittwochmittag mehrere Menschen und Angehörige Bilder der damals Verunglückten hoch. Sie alle wohnten einer andächtigenbei, legten Kränze nieder und gedachten der Opfer des MH-17-Absturzes.

Die verunglückte MH-17 war ein internationaler Linienflug. Gechartert wurde der Flug damals in Amsterdam, die MH-17-Maschine selbst stammte aus Kuala Lumpur. Es befanden sich damals auch viele internationale Passagiere an Bord. Daher kamen am Mittwoch auch Trauergäste aus dem Ausland zur Trauer-Zeremonie in den Donbass.