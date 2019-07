„Teufelskreis in Rassenbeziehungen”: China kritisiert US-Umgang mit Menschenrechten

„Die USA haben trotz der selbsterklärten Positionierung als Verfechter der Menschenrechte weder den Willen noch die Fähigkeit, das schwerwiegende Problem der Rassendiskriminierung auf dem eigenen Territorium zu lösen. Dadurch werden die institutionellen und strukturellen Mängel der Vereinigten Staaten ans Licht gebracht”, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht der China Society for Human Rights Studies (CSHRS).

Von der Rassendiskriminierung seien alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens in den USA betroffen. Vor allem beisowie im Bereichsei das der Fall, bemängeln die Autoren.

Gespannte Rassenbeziehungen in den USA werden durch die politische Struktur, die historischen Traditionen und die Ideologie des Landes bestimmt, heißt es. Ohne Reformen wäre es unmöglich, den „Teufelskreis in den Rassenbeziehungen” zu beenden.

Kritik an China

In der letzten Zeit wird Chinas größte autonome Region Xinjiang von den Weltmedien und verschiedenen Organisationen öfters im Hinblick auf die sogenannten Umerziehungszentren für muslimische Uiguren und Vertreter verschiedener Minderheiten erwähnt.

Die chinesischen Behörden erläutern ihrerseits, dass diese Einrichtungen vor allem für diejenigen bestimmt seien, die unter dem Einfluss einer terroristischen und extremistischen Ideologie stehen würden. Dabei würden diese Personen verdächtigt, Bagatelldelikte begangen zu haben, die keine strafrechtlichen Konsequenzen erfordern. Auch stehe die Möglichkeit im Raum, dass es sich um Menschen handle, deren strafrechtliche Verfolgung ausgesetzt werden könne.

