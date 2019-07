Heute vor 105 Jahren: Wie am 28. Juli 1914 der Erste Weltkrieg mit Kriegserklärung an Serbien begann

Heute vor 105 Jahren, am 28. Juli 1914, begann einer der schlimmsten Kriege der Menschheitsgeschichte – der Erste Weltkrieg. Dieser Konflikt dauerte vier Jahre und wurde in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Ostasien und auf den Ozeanen geführt. Begonnen hat der Schrecken mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien.