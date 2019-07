„Es gibt eine mediale Arroganz“: Ex-Bild-Chef Kai Diekmann beklagt „Meinungs-Einheitsbrei“

Der Ex-Chefredakteur der Bild-Zeitung Kai Diekmann hat in einem Interview für die „Märkische Allgemeine“ Kritik am heutigen Journalismus in Deutschland geübt. Diekmann beklagte einen „Meinungs-Einheitsbrei“ und die Tatsache, dass viele Reporter die Geschichten, an denen sie arbeiten, an ihre eigenen Meinungen anzupassen versuchen.